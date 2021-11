am 25.11.2021 - 16:58 Uhr

Mit ihrer neuen Agentur Allendorf und Maurer haben Gaby Allendorf, Geschäftsführerin von Allendorf Media, und Daniel Maurer, Ex-Geschäftsführer der Red Rooster Musikproduktion, ein Joint Venture für Künstlermanagement gegründet. Die beiden lernten sich durch ihre gemeinsame Arbeit für Peter Maffay kennen. Maurer war sieben Jahre lang für Marketing, Projektentwicklung, Koordination von Dienstleistern und Sponsoren sowie strategische Planung im Büro des Rockmusikers verantwortlich. Allendorf, die 25 Jahre lang als Managerin von Stefan Raab dessen TV-Karriere mitgestaltete, übernahm 2016 Medienberatung und Medienmanagement von Maffay.

"Wir haben festgestellt, dass wir uns in unseren Schwerpunkten und Kompetenzen sehr gut ergänzen und dieselbe Vorstellung vom Künstler- und Personenmanagement der Zukunft haben", so Allendorf. "Wir sind davon überzeugt, dass unsere Zeit Persönlichkeiten braucht, die Themen setzen, die Denkanstöße geben und damit andere Menschen ermutigen und inspirieren. Die Zukunft gehört denen, die mit ihrer Karriere auch Ziele verfolgen, die größer sind als ihr individueller Erfolg." Und Maurer ergänzt: "Unsere Agentur hat es sich zur Aufgabe gemacht, solche Persönlichkeiten zu beraten, zu begleiten, zu promoten und zu vernetzen. Wir unterstützen sie dabei, ihre künstlerischen Visionen zu realisieren und ihre gesellschaftlichen Botschaften nach außen zu tragen.“

Zu den ersten Klienten von Allendorf und Maurer zählen der Schauspieler, Autor, Vortragsredner und Live-Künstler Samuel Koch sowie der TV-Koch Olaf Baumeister, der mit dem Grünen Michelin-Stern für nachhaltige Gastronomie ausgezeichnet wurde. Auch für Maffay sind Allendorf und Maurer weiterhin im Medien- und Projektmanagement tätig. Eng verzahnt arbeitet die neue Agentur, die in Borken/Westfalen und München sitzt, mit der in Köln ansässigen Allendorf & Riehl GmbH, an der Gaby Allendorf und Stefanie Riehl als Gesellschafterinnen beteiligt sind und die TV-Stars wie Thomas Anders, Steffen Hallaschka, Wigald Boning oder Florian Weber vertritt.