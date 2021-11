Viele Zuschauerinnen und Zuschauer der "Tagesschau" wunderten sich am Donnerstagabend möglicherweise über einen weitgehend unbekannten Moderator, der noch nie zuvor durch die Hauptausgabe der "Tagesschau" geführt hat. Sein Name: André Schünke. Er gehört seit 2017 zum Moderationsteam des Nachrichtensenders tagesschau24 und hat auch zuvor schon vereinzelt Ausgaben der "Tagesschau" im Ersten präsentiert. Als Vertretung sprang er auch schon beim "Nachtmagazin" ein und moderiert für den NDR neben seiner Fernsehpräsenz auch beim Radiosender NDR Info.

An diesem Donnerstag kam seine Primetime-Premiere überraschend und ohne viel Vorbereitung. Schünkes spontaner 20 Uhr-Einsatz war einem Fauxpas geschuldet: Der ursprünglich an diesem Donnerstag für die Sendung vorgesehene Moderator war nicht im Sender. Bei Twitter kommentierte der NDR den Vorfall mit den Worten: "Das Beste am Norden ist unsere Spontaneität." Wer für die "Tagesschau" um 20 Uhr eingeplant war und dann kurzfristig ersetzt werden musste und warum? Dazu sagt der NDR nicht viel. In der Regel präsentiert der Sprecher der 20 Uhr-"Tagesschau" aber später auch die Nachrichten bei den "Tagesthemen", wo dann Thorsten Schröder zur Stelle war.

"Es gab ein Versehen in der Planung", erklärt eine NDR-Sprecherin am Donnerstagabend auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de, was eher nach einem Sender-seitigen Fehler klingt. "André Schünke moderiert bei tagesschau24 und ist kurzfristig eingesprungen." Über seinen überraschenden Einsatz in der 20 Uhr-"Tagesschau" sagte Schünke selbst später am Abend: "Ich stand schon hundertmal im Studio für den Nachrichtenkanal Tagesschau24, aber für die Tagesschau 20 Uhr-Ausgabe fühlt es sich doch anders an, man spürt die Millionen Zuschauer. Da geht einem ganz schön die Pumpe". Eine Aufgabe, die er souverän erledigte.