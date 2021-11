am 28.11.2021 - 00:03 Uhr

Seit Tele 5 von Discovery übernommen wurde, hielt sich der Spartensender mit programmlichen Neustarts zurück. Doch das wird sich im Dezember ändern: Dann nämlich zeigt Tele 5 die neue Sendung "Comedians ins Kitchens", für deren Premiere Lutz van der Horst gewonnen werden konnte.

Im Mittelpunkt stehen jedoch Jonathan Löffelbein und Lukas Diestel im Mittelpunkt. Die beiden wurden 2017 als Foodblogger des Jahres ausgezeichnet und sind bekannt dafür, kuriose, aber dennoch ernst gemeinte Ideen zum Essen und Trinken zum Essen und Trinken - stets auf der Suche nach den schlechtesten Rezepten des Internets.

In der ersten Folge wird Lutz van der Horst von Löffelbein und Diestel als Küchenhilfe eingespannt und sich als Gastkoch und Testesser an die zweifelhaften Kreationen wagen. Warner Bros. produziert das Format, das erstmals am Freitag, den 10. Dezember um 22:20 Uhr ausgestrahlt wird. Gekocht wird dann übrigens gleich ein Drei-Gänge-Menül