am 26.11.2021 - 18:40 Uhr

Seit diesem Freitag präsentiert sich das WDR Fernsehen in neuem On-Air-Design - und das kommt ungewöhnlich verspielt daher. Dominierten bislang klare Linien und das Parallelogramm, das Teil des Logos ist, so setzt das Fernsehprogramm des öffentlich-rechtlichen Senders in seinem Erscheinungsbild fortan vor allem auf bunte Farben und eine Schrift, die sehr in verschiedenen Größen und Darstellungsformen zum Einsatz kommt.

"Das WDR Fernsehen verändert in diesem Advent und damit im Weihnachtssonderprogramm das Promotion-Design. Damit bekommen Trailer und Idents einen neuen Look", erklärte der Sender auf DWDL.de-Nachfrage. "Das Design soll Inhalte in den Vordergrund stellen, indem es sie akzentuiert und kommentiert." Angepasst wurde im Zuge dessen auch das Corner-Logo, das nun gänzlich transparent daherkommt.

Bilder: Neues On-Air-Design für das WDR Fernsehen

Inhaltlich setzt das WDR Fernsehen in diesen Wochen etwa auf das neue Format "Team Abdel" und die Dokutainment-Reihe "Hausärzte mit Herz". Dazu kommt unter anderem ein 90er-Abend am 4. Dezember, ein weihnachtliches Konzert aus Kevelaer unter dem Titel "Nordrhein-Westfalen feiert Advent 2021" am 11. Dezember sowie ein Beethoven-Abend direkt im Anschluss.

Schon in den vergangenen Wochen und Monaten hatte der WDR Veränderungen in der Optik einiger Formate vorgenommen. So wurden etwa die Studios der "Lokalzeit" überarbeitet und auch die "Aktuelle Stunde" ist inzwischen mit einem deutlich Beat-lastigeren Intro auf Sendung.