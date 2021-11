Der Podcast-Boom hat auch in Deutschland längst Einzug gehalten - rund die Hälfte der Deutschen hört inzwischen regelmäßig oder zumindest gelegentlich Podcasts. Auch die Pantaflix Group will von dieser Entwicklung künftig profitieren. Wie jetzt bekannt wurde, steigt Pantaflix mit seinem Tochterunternehmen PantaSounds in die Podcast-Produktion ein. Erste Produktionen sollen bereits Anfang 2022 veröffentlicht werden.

Um das Geschäft zu forcieren, wird Tristan Lehmann zum 1. Januar 2022 als Geschäftsführer an Bord geholt. Er kommt von ProSiebenSat.1, wo er zuletzt die Eigenproduktionen der Audioplattform FYEO verantwortete. Dass das Audio-Geschäft hart umkämpft ist, dürfte Lehmann aus seiner Zeit in Unterföhring aber nur allzu gut wissen, immerhin hatte ProSiebenSat.1 die Plattform erst im Sommer wieder eingestellt.

"Der Audiomarkt boomt und das Unterhaltungssegment ist dabei einer der größten Wachstumstreiber. Wir wollen mit PantaSounds die gesamte Klaviatur des modernen Audio-Entertainments bedienen – vom kurzweiligen Talk mit starken Voices bis zu aufwändigen Storytelling-Formaten", kündigt Lehmann an. "Dabei werden wir uns auf Podcasts fokussieren, denken das Thema Audio aber gesamthaft. Unser Ziel ist es, eines der führenden deutschen Produktionshäuser für auditives Entertainment zu werden."

Pantaflix-CEO Nicolas Paalzow: "Wir geben Tag für Tag unser Bestes, um Menschen auf den unterschiedlichsten Kanälen zu unterhalten, sei es im Kino, im TV oder auf Streaming-Portalen. Mit dem Einstieg in den Podcast-Markt erweitern wir unsere Wertschöpfungskette um einen vielversprechenden Baustein, getreu unserer Strategie der Erschließung neuer Geschäftsfelder rund um Entertainment. Dem Podcastmarkt steht eine goldene Zukunft bevor, die wir aktiv mitgestalten wollen."