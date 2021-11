Das ZDF hat angekündigt, wann die zweite Staffel von "Sløborn" zu sehen sein wird. Die neuen Folgen werden am 11. und 12. Januar jeweils ab 20:15 Uhr bei ZDFneo ausgestrahlt, an beiden Tagen gibt es drei Episoden zu sehen. Einen Monat später schafft es "Sløborn" auch ins Hauptprogramm: Ab dem 21. Februar sollen immer montags ab 22:15 Uhr jeweils zwei Folgen gezeigt werden. Die erste Staffel der Katastrophenserie lief im ZDF lediglich im Nachtprogramm.

Wer nicht auf die lineare Ausstrahlung der sechs neuen Folgen warten will, kann sie ab dem 7. Januar auch in der ZDF-Mediathek sehen. Während es in Staffel eins um den Ausbruch eines weltweiten Virus ging, fokussiert sich die zweite Staffel auf die Zeit danach. Nachdem viele Bewohner Sløborns an der verhängnisvollen Taubengrippe gestorben sind, wurde die Insel evakuiert. Doch eine kleine Gruppe von Menschen hat sich aus Angst, auf dem Festland einer noch größeren Ansteckungsgefahr ausgesetzt zu sein, gegen den Abtransport gewehrt und auf der Insel versteckt. Doch als nach vier Monaten der Strom ausfällt und Piraten die Insel unsicher machen, beginnt für alle ein erbitterter Kampf ums Überleben.

Bei der linearen Erstausstrahlung im Juli 2020 waren die Quoten auf den ersten Blick solide, ein großer Erfolg blieb bei ZDFneo aber aus. Durch die zeitversetzte Nutzung stieg die Reichweite später aber noch spürbar an (DWDL.de berichtete). Und auch online zog die Katastrophenserien viele Zuschauerinnen und Zuschauer an, nach ZDF-Angaben von Ende des vergangenen Jahres war "Sløborn" die erfolgreichste ZDFneo-Serie in der Mediathek.

Entwickelt wurde die Idee zur Serie übrigens schon vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Dass es in der echten Welt dann tatsächlich zu einem weltweit grassierenden Virus kommt, konnten die Macherinnen und Macher nicht wissen, waren so mit ihrem Stoff aber zufällig sehr aktuell unterwegs. Die Bücher für die zweite Staffel stammen von Christian Alvart und Arend Remmers, Alvart ist auch für die Regie verantwortlich und mit seiner Produktionsfirma Syrreal Entertainment produziert er "Sløborn" auch.