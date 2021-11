Mit "Menschen, Bilder, Emotionen" hat RTL schon seit vielen Jahren einen Jahresrückblick im Programm. In diesem Jahr blickt Günther Jauch bereits am 5. Dezember zurück auf das Jahr 2021 (DWDL.de berichtete). Nun haben die Kölner darüber hinaus aber auch noch einen weiteren Jahresrückblick angekündigt, in dem es wohl etwas witziger zugehen wird als bei Jauch. Ilka Bessin und Oliver Pocher präsentieren am 22. Dezember zur besten Sendezeit "Die Abrechnung des Jahres".

In dem Comedy-Jahresrückblick lassen Pocher und Bessin die vergangenen zwölf Monate noch einmal Revue passieren. Es geht um Karl Lauterbach als TV-Star, Armin Laschet als "lustigster Comedian des Landes" (O-Ton RTL) oder auch um Helene Fischer, Britney Spears sowie um Michael Wendler und seine Laura. "Lustiges, Skurriles, Überraschendes, Netz-Hypes - hier hat alles Platz, nur nicht die ernsten Themen, die in anderen Jahresrückblicken hoch und runtergespielt werden", heißt es von RTL in der Erklärung zum Format.

Ilka Bessin und Oliver Pocher sollen in der Sendung auch für jeden der zwölf Monate einen Award vergeben. Ort der Prämierung ist der Europapark Rust, hier wollen die beiden Comedians auch den ein oder anderen Gast begrüßen. Produziert wird der Jahresrückblick von Kimmig Entertainment.

Bessin und Pocher selbst haben 2021 viel erlebt - vor allem auf dem Bildschirm. Ilka Bessin ist erst seit kurzer Zeit im RTL-Nachmittagsprogramm mit dem Format "echt jetzt?!" zu sehen, noch sind die Quoten aber enttäuschend. Für Pocher endete in diesem Jahr die Reise mit seiner Late-Night-Show "Gefährlich ehrlich", nachdem es zuvor noch geheißen hatte, es solle weitergehen.