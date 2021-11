© RTL

Während die Sendetermine für die beiden Neustarts bei RTL Crime noch nicht feststehen, ist RTL Passion bereits weiter. Dort gibt es ab dem 6. Januar jeweils donnerstags um 20:15 Uhr die schwedische Dramaserie "Threesome - Ein Dreier mit Folgen" zu sehen. In der Serie gibt sich ein junges Paar aus Neugier einem Dreier mit einer anderen Frau hin - ohnd ei Konsequenzen zu bedenken.

Neuen Stoff hält in den nächsten Wochen auch RTL Living bereit. Dort läuft am Montag, den 6. Dezember um 20:15 Uhr das Weihnachtsspecial "Nigellas Weihnachten - Kochen, essen, leben". Am 16. und 23. Dezember folgt zudem das zweitteilige Koch-Special "Jamie Oliver: Together – Weihnachten zusammen.