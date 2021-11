Vox bekommt seine Quoten-Sorgen am Freitagabend einfach nicht in den Griff. Seit einigen Wochen zeigt der Privatsender auf diesem Sendeplatz zwar keine US-Serien mehr - doch mit Eigenproduktionen war zuletzt ebenfalls nicht viel zu holen. Den Tiefpunkt markierte die Dokusoap "Die Superzwillinge" am vorigen Freitag, als gerade mal noch 240.000 Menschen einschalteten und der Marktanteil in der Zielgruppe auf völlig indiskutable 1,8 Prozent gefallen war.

Wenig überraschend zieht Vox daraus nun die Konsequenzen und nimmt die Produktion von RTL Studios mit sofortiger Wirkung aus dem Programm. Von einem alternativen Sendeplatz ist bislang nicht die Rede. Stattdessen wird "Princess Charming" vorgezogen: Alle drei noch ausstehenden Folgen der lesbischen Datingshow sind dadurch bereits an diesem Freitag ab 20:15 Uhr zu sehen. Mit im Schnitt weniger als vier Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erwies sich die Free-TV-Ausstrahlung bislang ebenfalls nicht als Erfolg.

In der darauffolgenden Woche setzt Vox hingegen am Freitagabend auf Fiction: Zu sehen gibt es ab 20:15 Uhr den Klassiker "Titanic" mit Kate Winslet und Leonardo Di Caprio. Eine Woche später gibt es ab 20:15 Uhr "Bad Moms 2" zu sehen, gefolgt von "World Invasion: Battle Los Angeles".

Henning Baum noch einmal bei RTL

Derweil hat auch RTL eine Programmänderung in Aussicht gestellt. Der Sender wird am Mittwoch, den 8., Dezember um 20:15 Uhr die Reportage "Einsatz für Henning Baum - Hinter den Kulissen" zeigen. Dabei handelt es sich um eine Wiederholung vom April. Damals hatte die Sendung knapp zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. Nun übernimmt Henning Baum einen der Sendeplätze, den RTL eigentlich mit der schon nach einer Folge aus dem Programm genommenen Realityshow "Unbreakable" füllen wollte.