am 01.12.2021 - 10:11 Uhr

RTLzwei hat mit "Hartz und herzlich - Abschied von Dagmar" eine Sondersendung seiner Doku-Reihe angekündigt. In dem 90-minütigen Special wird man noch einmal die Reise der Protagonistin im Rahmen von "Hartz und herzlich" nachzeichnen und die vor rund einem Monat verstorbene Frau würdigen. Gezeigt werden soll die Sondersendung am Dienstag, den 21. Dezember, ab 20:15 Uhr. Im Anschluss an die Sondersendung strahlt RTLzwei die ersten drei Folgen "Hartz und herzlich" mit Dagmar aus.

Vor mehr als fünf Jahren drehte das Team von UFA Show & Factual erstmals mit Dagmar in den Mannheimer "Benz Baracken". Damals arbeitete sie noch im Kiosk neben ihrem kleinen weißen Häuschen. Für das Special hat das Produktionsteam nun noch einmal zehn Stunden gesendetes Material (allein von Dagmar) gesichtet und neu zusammengestellt. Hinzu kommen nach Senderangaben bislang unveröffentlichtes Material sowie Interviews mit Dagmars Familie und auch mit anderen Menschen aus den Benz-Baracken.