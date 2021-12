Mirco Nontschew ist tot. Der Comedian ist im Alter von nur 52 überraschend verstorben, das hat sein Manager gegenüber der "Bild" bestätigt. "Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds. Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit", so der Manager gegenüber dem Boulevardblatt. Nontschew hinterlässt zwei Töchter.

Das Markenzeichen von Mirco Nontschew war das Imitieren von Geräuschen und Tönen, vor seiner Zeit als Comedian war er unter anderem Beatboxer. Einem großen Publikum bekannt wurde der 1969 geborene Comedian im Jahr 1993, damals gehörte Nontschew zum Gründungsteam von "RTL Samstag Nacht". In den folgenden Jahren war er Teil der Stammbesetzung. Nach dem Ende der RTL-Sendung erhielt er in Sat.1 unter dem Titel "Mircomania" ein eigenes Format, das aber schon nach einer Staffel beendet wurde.

In den Jahren danach war er unter anderem in dem Kinofilm "7 Zwerge - Männer allein im Wald" sowie der Fortsetzung "7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug" zu sehen. Im Fernsehen hatte er unter anderem bei der RTL-Improvisationssendung "Frei Schnauze" sowie der Sat.1-Comedyserie "Die dreisten Drei" Auftritte. Bei RTLzwei moderierte er 2012 darüber hinaus zwei Ausgaben der Comedy-Kochshow "Cook cook", in der er auf Köche aus verschiedenen Ländern traf.

Während es bis zum vergangenen Jahr im Fernsehen eher ruhig war um Mirco Nontschew, kehrte er in diesem Jahr zurück. Er war Ensemblemitglied der ersten Staffel der erfolgreichen Amazon-Produktion "LOL: Last One Laughing". Erst vor einigen Tagen bestätigte Amazon, dass Nontschew auch in der dritten Staffel zu sehen sein soll, die auch schon abgedreht ist. Ausgestrahlt werden diese Folgen im Frühjahr 2022.