RTL ändert aus Anlass des Todes von Mirco Nontschew sein Programm in der Nacht von Sonntag auf Montag. Im Anschluss an den von Günther Jauch moderierten Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen" wird man gegen Mitternacht die 40-minütige Sendung "In Liebe an Mirco Nontschew" zeigen, für die man noch einmal Folgen des Formats "RTL Samstag Nacht" duchstöbert und die besten Szenen mit Mirco Nontschew herausgesucht hat.

Mirco Nontschew stand von 1993 bis 1998 für die Sendung, die ihn einem große Publikum bekannt gemacht hat, vor der Kamera. Er war darin regelmäßig unter anderem in der Rolle des "Märchen-Mans" zu sehen, aber auch zahlreichen anderen Sketchen zu sehen. Im Anschluss an das eigens zusammengestellte Mircho-Nontschew-Best-Of wird RTL in der Nacht zum Montag zudem noch weitere Best-Of-Sendungen von "RTL Samstag Nacht" wiederholen.

Nontschew war in der vergangenen Woche tot aufgefunden worden, zur Todesursache ist bislang nichts bekannt. Noch vor wenigen Wochen stand er für die dritte Staffel des Amazon-Formats "LOL: Last One Laughing" vor der Kamera, an dessen erster Staffel er auch bereits mitgewirkt hatte. Die Ausstrahlung der dritten Staffel steht bislang noch aus. Wie Amazon Prime Video damit verfahren wird, hat der Streaming-Dienst noch nicht kommentiert.