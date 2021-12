Unter dem Titel "upDATE mit Negah Amiri" hat der Hessische Rundfunk (HR) die Produktion einer neuen Show für die ARD-Mediathek angekündigt. Im Mittelpunkt steht Comedienne Negah Amiri, die die Zuschauerinnen und Zuschauer immer auf den neuesten Stand bringen soll, was in ihrem Leben gerade so los ist. Die erste Folge ist seit dem vergangenen Sonntag online. Vorerst bis zum Jahreswechsel erscheint jeden Sonntag eine weitere Ausgabe.

Im HR Fernsehen sind alle Ausgaben der Show zudem in der Neujahrsnacht ab 00:55 Uhr zu sehen. "Voll krass, dass ich jetzt eine eigene Show habe und das sogar in der ARD Mediathek. Das ist das Netflix für Opas und Omas. Scherz! Ich freue mich mega auf die Sendung und viele coole Einblicke in mein Leben", lässt sich die aus dem Iran stammende und in Wiesbaden aufgewachsene Amiri zitieren.

In den 15-minütigen Episoden gehe es mit "Humor, Herz und Ehrlichkeit auch um die vielen Widersprüche des Lebens, die eine junge Frau wie sie aushalten muss", heißt es vom Sender. "Emanzipiert, zwischen den Kulturen aufgewachsen und – nicht nur, aber auch – auf der Suche nach dem richtigen Mann." Amiri soll mit den Zuschauerinnen und Zuschauern direkt, persönlich und selbstironisch über ihre Woche sprechen. Geplant sind darüber hinaus kurze Einspieler mit Gastauftritten unter anderem von anderen Comedians, die sich dem jeweiligen Thema nochmal aus einer anderen Perspektive nähern sollen.

Negah Amiri studierte sie Angewandte Medien und Media Acting und machte ein Volontariat bei Radio Frankfurt, später präsentierte sie bei Antenne Bad Kreuznach mehrere Sendungen. Als Comedienne hatte sie Auftritte bei "NightWash" oder auch der "Faisal Kawusi Show". Zusammen mit MySpass betreibt sie zudem einen eigenen Youtube-Kanal, der mit weniger als 5.000 Abonennten aktuell noch überschaubar groß ist. Seit April dieses Jahres ist sie zusammenmit Paul Wolter im Podcast "Cringe Potenzial" zu hören. Im HR Fernsehen zu sehen gab es Amiri bislang unter anderem schon bei den "Straßenstars".