Innerhalb von zwei Tagen war im vorigen Jahr die Impro-Comedyserie "Das Begräbnis" abgedreht. Jörg Gudzuhn, Charly Hübner, Anja Kling, Claudia Michelsen, Uwe Preuss, Christine Schorn, Catrin Striebeck, Devid Striesow, Enno Trebs, Adina Vetter und viele weitere spielten die Szenen nur auf Grundlage ihrer Rollenprofile. Jan Georg Schütte erzählt in der Serie von der Beerdigung eines alten Patriarchen, zu der geladene und ungebetene Gäste kommen. Ein Mann mit einer unbeliebten Frau. Ein Vater von vier Kindern. Geschäftsführer einer Sanitärfirma. Und kaum ist der Sarg unter der Erde, kommen schmutzige Geheimnisse ans Licht.

Im Ersten wird die komplette Serie nun ab Januar ausgestrahlt. Zunächst war für das lineare Programm eine 90 Minuten lange Filmversion geplant. Jetzt schaffen es alle Serienepisoden jeweils am späteren Dienstagabend ab 22:50 Uhr ins Programm. Los geht es am 25. Januar 2022 mit zwei Episoden, fortgesetzt wird die Geschichte dann am Dienstag darauf, ab Februar läuft pro Abend eine Episode. In der ARD-Mediathek sind alle Episoden ab dem 25. Januar abrufbar. "Die Impro-Serie 'Das Begräbnis' ist die erste Serie von vielen weiteren, die die ARD Degeto exklusiv für die ARD-Mediathek produzieren lässt. Wir erleben die Ereignisse rund um 'Das Begräbnis' aus sechs jeweils sehr unterschiedlichen Blickwinkeln und Gefühlslagen. Ich bin überzeugt: Das wird ein Highlight für alle Liebhaber des abgründigen Humors!", sagte ARD-Degeto-Redaktionsleiter Christoph Pellander nach Drehende.



"Das Begräbnis" ist ein Format von der Florida Film GmbH. Produzenten sind Lars Jessen, Klaas Heufer-Umlauf und Sebastian Schultz. Das Multi-Kamera-System verantworteten Oliver Schwabe und Nikolas Jürgens.