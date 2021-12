Joyn hat unter dem Titel "Reality Shore" eine erste deutschsprachige Adaption der MTV-Realityshowreihe "The Shore" angekündigt. Das Format ist eine Koproduktion von VIS, der internationalen Produktionssparte von ViacomCBS Networks International, MTV und CH Media in Zusammenarbeit mit Joyn. Bereits ab dem 8. Dezember sind bei Joyn Plus+ wöchentlich zwei neue Folgen der insgesamt zwölfteiligen Serie zu sehen.

Im kommenden Jahr wird "Reality Shore" dann auch im Free-TV zu sehen sein, MTV strahlt die Folgen ab dem 2. Februar aus. Acht Männer und Frauen treffen in dem Format aufeinander. In einer Villa in Griechenland erleben sie "einen wilden Sommer voller Partys", heißt es von Joyn. Mit dabei sind auch mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten wie der Basketballprofi Yasin oder auch Walentina, die schon bei anderen Formaten zu sehen war. Angekündigt sind "bekannte Content Creator*innen und Reality Stars aus Deutschland und der Schweiz".

Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen nach Angaben des Streamingdienstes Challenges absolvieren. "Die Zuschauer*innen erwartet ungefilterte ‘Realness’, Loyalität zur Clique und purer Hedonismus. Die wichtigste Regel dabei: Sei Du selbst, aber sei respektvoll", heißt es von Joyn.

Das "The Shore"-Franchise startete 2009 mit "Jersey Shore", drei Jahre lang war das bei MTV zu sehen. Es folgten einige Spin-Offs wie "Jersey Shore Family Vacation" und "Floribama Shore". Im Ausland gibt es ebenfalls verschiedene Formate, darunter "Geordie Shore" im Vereinigten Königreich, "Gandia Shore" in Spanien, "Warsaw Shore" in Polen, "Acapulco Shore" in Mexiko und "Super Shore". Und nun bekommt auch der deutschsprachige Raum seinen "The Shore"-Ableger.