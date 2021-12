Siebeneinhalb Wochen ist es nun her, dass Springer sich von Julian Reichelt an der "Bild"-Spitze getrennt hat und stattdessen Johannes Boie als Chefredakteur an die Spitze der Boulevard-Marke setzte. Da diese Personalie nicht von langer Hand geplant war, brauchte es einige Zeit, um in der "Welt"-Gruppe die Nachfolge zu klären. Nun steht fest: Dagmar Rosenfeld, bislang als Chefredakteurin für die Tageszeitung "Die Welt" verantwortlich, übernimmt zum 1. Januar 2022 die Chefredaktion der "Welt am Sonntag".

An die redaktionelle Spitze der Tageszeitung "Die Welt" wird zum gleichen Zeitpunkt Jennifer Wilton befördert. Sie leitet derzeit das Ressort Titelthema der "WamS" und ist seit 2006 für Springer tätig. Nach einem Volontariat wurde sie Redakteurin bei der "Welt"/Berliner Morgenpost, ab 2012 baute sie bei "Welt" das Ressort Titelthema/Digitales Storytelling auf und war dann bis 2018 in der Leitung des Ressorts Investigation und Reportage.

Unverändert bleibt Oliver Michalsky als Chefredakteur für Digitales zuständig, Jan-Philipp Burgard für TV & Bewegtbild. Ulf Poschardt, Chefredakteur der gesamten Welt-Gruppe und auch Sprecher der Geschäftsführung der WeltN24 GmbH: "Die neue Chefredaktion von 'Die Welt' und 'Welt am Sonntag' ist ein exzellentes Team. Dagmar Rosenfeld hat unser neues Erscheinungskonzept führend mitentwickelt, bei ihr liegt die Sonntagszeitung in den besten Händen. Jennifer Wilton wird mit ihrem wunderbaren Gespür für die großen Titelgeschichten das journalistische Gewicht der Tageszeitung 'Die Welt' weiter stärken."