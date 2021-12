Am Mittwochvormittag ist der bisherige Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vom Bundestag zum neuen Bundeskanzler und somit zum Nachfolger von Angela Merkel gewählt worden. Am Nachmittag und Abend stehen bei Scholz einige TV-Interviews auf dem Programm. So wird er ab 19.15 Uhr im ARD-Hauptstadtstudio die Fragen von Tina Hassel (Studioleiterin in Berlin und Chefredakteurin Fernsehen) und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr beantworten. Auf der Homepage der "Tagesschau" sowie auf den Social-Media-Kanälen von "Tagesschau" sowie des "Bericht aus Berlin" wird das Interview live zu sehen sein. Im Ersten läuft es als "Farbe bekennen" am Mittwoch um 20:15 Uhr. "Ein Hauch von Amerika" verschiebt sich auf 20:30 Uhr.

Am Vorabend ist Scholz zudem in "Was nun, Olaf Scholz?" im ZDF zu Gast. Hier steht er ZDF-Chefredakteur Peter Frey und der stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten Rede und Antwort. "Was nun, Olaf Scholz?" ist Teil eines "ZDF Spezial", das der öffentlich-rechtliche Sender am Mittwoch zwischen 19:30 und 20:15 Uhr zeigt. Die Aufzeichnung des Interviews ist für 17:15 Uhr angesetzt – und kann ebenfalls live im Interview angesehen werden. Möglich ist dies auf der Internetpräsenz von "heute" oder über die ZDF-Mediathek.