Echte Fans von "Wer wird Millionär?" werden sich daran erinnern, dass das RTL-Quiz mit Günther Jauch in seinen Anfangszeiten als Event-Programmierung an mehreren Abenden hintereinander gezeigt wurde. Daran wird der Privatsender zu Beginn des neuen Jahres ein Stück weit anknüpfen - und zwar in Form der "3-Millionen-Euro-Woche", die innerhalb von vier Tagen zu sehen sein wird.

Von Montag, den 3. bis Donnerstag, den 6. Januar wird RTL an jedem Abend ab 20:15 Uhr eine Ausgabe des Specials zeigen, an dessen Ende erstmals in der Geschichte der Quiz eine Person mit der Rekordsumme von drei Millionen Euro nach Hause gehen kann.

Der Startschuss des Events fällt mit einer zweistündigen Folge, in der Günther Jauch mit seinen Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Ratestuhl ein reguläres "Wer wird Millionär?" spielt, zwei weitere Ausgaben in diesem Modus folgen am 4. und 5. Januar. Um sich für die Finalsendung am Donnerstag zu qualifizieren, müssen die Kandidatinnen und Kandidaten dieser drei Folgen mindestens 16.000 Euro erspielen.

Mehr wissen die Kandidaten nicht und werden am Donnerstag von Günther Jauch mit den Regeln des großen Finals und einem Angebot, das sie zum dreifachen Millionär machen könnte, überrascht. Produziert wird die Show wie gehabt von Endemol Shine Germany.