Nachdem "Wer stiehlt mir die Show?" ProSieben schon 2021 einen starken Show-Start ins neue Jahr beschert hatte, soll das auch 2022 mit der nunmehr dritten Staffel gelingen: Am 4. Januar begrüßt Joko Winterscheidt auf dem gewohnten Sendeplatz dienstags um 20:15 Uhr neue Herausforderinnen und Herausforderer - und muss versuchen, die Moderation der Show zu verteidigen. Antreten wird er dabei in den neuen Folgen gegen Anke Engelke, Mark Forster und Ricardo Simonetti, dazu wie immer noch eine nicht-prominente Wildcard-Kandidatin oder ein nicht-prominenter Wildcard-Kandidat.

Weil "Late Night Berlin" dann noch in der Winterpause ist, nutzt ProSieben den Sendeplatz im Anschluss für die Free-TV-Premiere der vierten Staffel von "Jerks" mit Christian Ulmen und Fahri Yardim. Bislang blieben die neuen Folgen zahlenden Kundinnen und Kunden von Joyn Plus+ vorbehalten, wo die vierte Staffel schon Ende August veröffentlicht worden war.

Und so beginnt die vierte Staffel: Pheline Roggan trennt sich von Fahri Yardim, nachdem sie herausfindet, dass er sich aus der Verantwortung als Familienvater stehlen will: Fahri fälschte einen Vaterschaftstest und machte seinen besten Freund Christian zum Erzeuger seiner Tochter. Nun beginnt Fahri einen furiosen Kampf um seine Ehe. Er bucht ein Wochenende für sich und Pheline in einem luxuriösen Paartherapie-Hotel. Ein Psychologe soll es richten. Auch bei Christian und Emily will Fahri sich in einer Therapiestunde entschuldigen. Doch es schauen auch einige Dämonen aus vergangenen Jahren vorbei.