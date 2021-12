Nachdem RTL mit Martin Rütters Welpen-Format gut gefahren ist, versucht es der Privatsender kurz nach dem Jahreswechsel erneut mit Hunden im Vorabendprogramm. Für Sonntag, den 2. Januar hat RTL eine Show mit dem Titel "Wau! Die beliebtesten Hunde Deutschlands" angekündigt. Diese ist in zwei Teilen zu sehen: Los geht es bereits um 17:30 Uhr, ehe die Fortsetzung im Anschluss an "RTL aktuell" folgt.

Präsentiert wird "Wau!" von Jan Köppen, der zugleich Hundebesitzer ist und mit Hilfe eines Rankings die beliebteste Hunderasse des Landes ermittelt. "Mal spannend, mal emotional, mal lustig, aber auf jeden Fall immer unterhaltsam, werden in Einspielern die Top 22 Hunderassen der Deutschen vorgestellt", beschreibt der Sender das Format.

Und auch zum Start ins neue Jahr wird Jan Köppen im Einsatz sein: Zusammen mit seinem "Ninja Warrior"-Kollegen Frank Buschmann präsentiert der Moderator am 1. Januar um 20:15 Uhr "Die lustigsten Homevideos der Welt" - eine altbewährte Idee in neuer Verpackung also. Zudem setzt RTL schon um 19:05 Uhr traditionell auf Humor: Wie in jedem Jahr gibt's auch diesmal "Life - Dumm gelaufen" zu sehen.