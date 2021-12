am 10.12.2021 - 09:30 Uhr

Bei Sat.1 gibt man sich zufrieden mit der Entwicklung seines sonntäglichen "Frühstücksfernsehens". Aus diesem Grund wird das Team des von MAZ & MOre produzierten Magazins auch in den kommenden Wochen Extra-Schichten schieben. Wie der Sender bestätigte, soll das "Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag" auch zwischen dem 2. Januar und 27. Februar schieben. Ursprünglich sollte die vorerst letzte Ausgabe kurz vor Weihnachten laufen.

"Die Sonntagsausgabe des 'Frühstücksfernsehens' hat sich gut entwickelt und stärkt die Sat.1-Quoten am Sonntagmorgen. Danke an das Team, das jetzt sechs Mal die Woche früh morgens einen herausragenden Job macht", so Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling über die Verlängerung der Sendung, die wie gehabt von Karen Heinrichs, Annika Lau, Marlene Lufen, Simone Panteleit, Daniel Boschmann, Matthias Killing und Chris Wackert im Wechsel präsentiert wird.

Durchschnittlich mehr als eine halbe Million Menschen sahen seit Ende Oktober die ersten Sonntagsausgaben, die in der Regel zwischen 9 und 11 Uhr ausgestrahlt werden. Mit etwas mehr als sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe läuft es bislang zwar eher mäßig, doch erst kürzlich stellte die Sendung mit 9,2 Prozent einen neuen Bestwert auf. Unter der Woche sieht es indes weiter blendend aus: In diesem Jahr erreicht das "Frühstücksfernsehen" durchschnittlich über 18 Prozent Marktanteil.