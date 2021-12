am 10.12.2021 - 08:22 Uhr

Zwischen Weihnachten und Silvester werden Kabel Eins und RTLzwei von ihrem Regelprogramm abweichen und verstärkt auf Spielfilme setzen. So hat Kabel Eins jetzt angekündigt, dass zwischen dem 27. und 30. Dezember vom späten Nachmitttag bis zur Primetime jeweils zwei Filme laufen werden - die Eigenproduktionen, also "Abenteuer Leben täglich", "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle, pausieren in dieser Zeit.

© kabel eins

Noch stärker als Kabel Eins setzt RTLzwei auch in diesem Jahr zum Jahresende wieder auf Spielfilme. Nicht nur an den Feiertagen, sondern auch danach wird der Privatsender rund um die Uhr auf fiktionales Programm setzen - und damit spürbar abweichen von seinem sonstigen Fokus auf Eigenproduktionen. Auch die Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" werden im Zuge dessen wieder eine kurze Winter-Pause einlegen. Gezeigt werden Filme wie "Der seltsame Fall des Benjamin Button", "Cast Away" oder "Alice im Wunderland".

An Silvester wird RTLzwei dagegen ausschließlich "Die Reimanns" zeigen: Ab 8:20 Uhr gibt es zehn Stunden lang Wiederholungen der Dokusoap mit der Auswanderer-Familie zu sehen, die kurz nach dem Jahreswechsel bei Kabel Eins eine neue TV-Heimat erhalten wird (DWDL.de berichtete).