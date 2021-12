am 10.12.2021 - 09:25 Uhr

Das Nachmittagsprogramm gehört weiterhin zu den Baustellen des Senders RTL – daran hat sich auch nach inzwischen 16 gesendeten Folgen von "Echt jetzt?!" nichts geändert. Die neue Verbrauchersendung mit Ilka Bessin ist nun seit vier Wochen auf Sendung. Dass in dieser Zeit 16 Ausgaben gezeigt wurden, liegt daran, dass RTL das Format bis dato freitags nicht ausstrahlte. Kurz vor dem Wochenende setzte der Sender lieber auf "Die Versicherungsdetektive" zwischen 15 und 16:45 Uhr. Auch der Neustart "Die Retourenprofis", der mit im Schnitt rund sechseinhalb Prozent noch schlechter abschnitt, war bis dato nur von Montag bis Donnerstag zu sehen. Das ändert sich nun ab der kommenden Woche.

Zwar befanden sich "Die Versicherungsdetektive" auf diesem Sendeplatz zuletzt auf einem ähnlichen Quotenniveau (die Werte lagen zwischen viereinhalb und rund acht Prozent), dennoch verschwinden sie ab kommender Woche aus dem Freitagsprogramm. Stattdessen gibt es also auch freitags um 15 Uhr "Echt jetzt?!" gefolgt von den "Retourenprofis" zu sehen. Die Programmänderung hat obendrein Auswirkungen auf das Line-Up am Montagvormittag. Auch hier entfallen künftig "Die Versicherungsdetektive", allerdings bereits ab 13. Dezember. Sie werden durch "Die Retourenprofis" ersetzt.

Einen neuen Plan überlegt haben sich die Verantwortlichen von RTL zudem auch für die Strecke um 10 Uhr. Aktuell sind dort noch "Die Superhändler" zu sehen, die allerdings überhaupt nicht zum Zuge kommen. Am Donnerstag etwa sicherte sich die einstige Nachmittagsproduktion gerade einmal etwas mehr als drei Prozent bei den klassisch Umworbenen. Zurückliegende Woche war eine Ausgabe sogar unter die Drei-Prozent-Marke gefallen. Besser machen soll es ab 13. Dezember um 10 Uhr nun "Der Blaulicht-Report", also jene Scripted-Reality, die längst nicht mehr produziert wird, bei RTL aber weite Teile des Daytime-Programms am Wochenende bespielt.