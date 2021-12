am 10.12.2021 - 13:37 Uhr

Der Sky-Konzern rückt seine deutsche und italienische Tochter näher zusammen: Nils Hartmann, gebürtiger Hannoveraner, aber seit 2003 bei Sky Italia tätig, übernimmt ab sofort zusätzlich zur Leitung von Sky Studios Italia auch die Leitung von Sky Studios Deutschland. Als solcher wird er künftig also auch die Entwicklung, Beauftragung und Produktion der deutschen fiktionaler Sky-Eigenproduktionen verantworten. Die Rolle in ihrer jetzigen Ausprägung wurde neu geschaffen, bis zu seinem Wechsel zu Bavaria Anfang November zeichnete Marcus Ammon für die fiktionalen Eigenproduktionen von Sky Deutschland verantwortlich.

Durch die Bündelung der deutschen und italienischen Sky Studios-Teams solle Sky nun "zusätzliche kreative Schlagkraft" gewinnen - schließlich soll die Zahl an Eigenproduktionen auch mit Blick auf das wohl langsam nahende Ende der Zusammenarbeit mit HBO erheblich gesteigert werden. Im kommenden Jahr sollen mehr als 60 deutsche und internationale "Sky Originals" zu sehen sein.

Elke Walthelm, Executive Vice President Content und Geschäftsführerin bei Sky Deutschland: "Mit Nils haben wir einen hoch geschätzten Kreativen für Sky Deutschland an Bord, der mit weltweit erfolgreichen, preisgekrönten Sky Originals wie 'The Young Pope' oder 'Gomorrah' Meilensteine gesetzt und seit Jahren eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen hat. Wir freuen uns sehr darauf, mit Nils und unserem starken deutschen Team lokale Sky Originals zu entwickeln, die die Programmstrategie von Sky optimal ergänzen und die unsere Kund*innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz lieben."

Nils Hartmann sagt: "Es ist großartig, diese neue Aufgabe bei Sky Studios Deutschland zu übernehmen und an die riesigen Serienerfolge wie 'Das Boot', 'Babylon Berlin' und 'Der Pass' anzuknüpfen. Deutschland blickt auf eine reiche und lange Geschichte des Storytellings auf dem Bildschirm zurück und besitzt eine starke kreative Community in Deutschland und Österreich. Ich freue mich riesig, ab sofort mit dafür zu sorgen, dieser deutschen Kreativität noch eine größere globale Bühne zu bereiten."

Jane Millichip, Chief Content Officer von Sky Studios: "Nils’ untrüglicher Sinn, gute Stoffe zu erkennen, zu fördern und zu entwickeln und sein umfassendes, tiefgreifendes Netzwerk sind einzigartig. Mit seinem deutschen Hintergrund bringt er eine lokale und internationale Perspektive mit und ich freue mich sehr darauf, dass er Sky Deutschland auf dem weiteren Weg unterstützen wird."