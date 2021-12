"Danke lieber Mirco, Du warst ein großes Geschenk!". Mit diesen Worten nahmen alle Comedy-Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls am Amazon-Format "LOL - Last One Laughing" teilgenommen haben, in einer Traueranzeige in der "Süddeutschen Zeitung" Abschied von Mirco Nontschew. Nontschew war in der ersten Staffel des Formats zu sehen gewesen und stand dann erneut für die noch nicht ausgestrahlte dritte Staffel vor der Kamera.

Nachdem sich Amazon zunächst nicht direkt geäußert hatte, wie man mit dieser Staffel nach dem Tod Mirco Nontschews umgehen will, steht inzwischen fest: Sie wird wie geplant im Frühjahr kommenden Jahres bei dem Streamingdienst zu sehen sein. Entsprechende Informationen der "Bild" bestätigte Amazon inzwischen. Posthum dürfte Mirco Nontschew also noch einmal viele Menschen zum Lachen bringen.