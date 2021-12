Neues Abenteuer für Günther Kuballa und Wolfgang Krettek: Armin Rohde und Ludger Pistor stehen für einen fünften Film der WDR-"Schnitzel"-Reihe vor der Kamera. In "Das Weihnachtsschnitzel" wollen die beiden ihre Schnitzelbude schließen, in Rente gehen und in Zukunft auf ihre gemeinsamen, aufreibenden Abenteuer verzichten. Doch etwas kommt dazwischen, denn ausgerechnet an ihrem letzten Arbeitstag kurz vor Heiligabend überfällt sie ein Weihnachtsmann und beraubt sie sämtlicher Erlöse aus dem Verkauf des Schnitzelbuden-Mobiliars.

Logisch, dass der Dieb gefunden werden muss und so tarnen sich Krettek und Kuballa selbst als Weihnachtsmänner, übernehmen "Jobs" in Kaufhaus und Krankenhaus, beobachten Verdächtige und inspizieren Weihnachtsmärkte – immer auf der Spur des Räubers. Hergestellt wird "Das Weihnachtsschnitzel" von der Bavaria Fiction GmbH (Niederlassung Köln) in Köln, Bonn, Dortmund und Umgebung. Die Dreharbeiten sind bis Ende Dezember angesetzt.

Wolfgang Murnberger inszeniert den Film nach einem Buch von Katja Kittendorf und Gabriele Graf. Die erste Film der "Schnitzel"-Reihe lief 2010 vor knapp fünf Millionen Zusehenden, 2013, 2017 und 2019 folgten weitere Ausgaben, die zwischen 4,3 und 5,5 Millionen Personen vor die Bildschirme lockten. 2019 wurde auch eine Miniserie rund um die Charaktere veröffentlicht, die aus sechs 45 Minuten langen Episoden besteht. Die Miniserie entstand unter der Marke "Heimspiel – Serien für den Westen" – unter dieser stehen Menschen und ihre Geschichten aus dem Westen im Fokus.

Ein Sendetermin für "Das Weihnachtsschnitzel" steht noch nicht fest. Die ARD spricht von einem Platz 2022 im Ersten, wahrscheinlich dürfte also eine Ausstrahlung im kommenden Advent sein.