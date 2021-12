Schon vor rund eineinhalb Jahren hat Sat.1 die Produktion einer Serie mit dem Titel "Nachricht von Mama" angekündigt (DWDL.de berichtete). Vor rund einem halben Jahr haben dann schließlich die Dreharbeiten begonnen - und nun gibt es auch einen Sendetermin für die Serie, die von Pyjama Pictures produziert wurde - also der Produktionsfirma von Christian Ulmen und Carsten Kelber, bei der auch ProSiebenSat.1 als Gesellschafter mit an Bord ist. Ihre Premiere feiert "Nachricht von Mama" am Montag, den 7. Februar 2022.

In den darauffolgenden Wochen werden die insgesamt achten Folgen immer montags zur besten Sendezeit zu sehen sein, pro Abend setzt Sat.1 auf zwei Folgen am Stück. Der Startschuss fällt übrigens pünktlich zur "MutMachWoche", die Sat.1 erst vor einigen Tagen angekündigt hatte. Im Rahmen dieser Aktionswoche will der Sender Betroffenen Mut machen für ein Leben mit und den Kampf gegen Krebs. Vom 4. bis zum 11. Februar will Sat.1 in Magazinen, Reportagen und weiteren Programmen entsprechende "MutMachGeschichten" erzählen. Gesicht und "Patin" der Aktionswoche ist Marlene Lufen. Am 7. Februar zeigt Sat.1 im Anschluss an die ersten beiden Folgen von "Nachricht für Mama" übrigens noch eine Doku mit dem Titel "Ich bin schön. Ein Leben mit Krebs", in der man Geschichten von Betroffenen erzählen wird.

Auch in "Nachricht von Mama" geht es um das Thema Krebs bzw. den Verlust einer Familie. Im Mittelpunkt der Story steht ein junger Witwer, dessen Frau ihm und den gemeinsamen Kindern hunderte Videonachrichten voller Humor und Lebensratschläge hinterlassen hat, um auch in der Zeit nach ihrer tödlichen Krankheit weiter Teil der Familie zu sein. Damit erinnert die Serie ein Stück weit an die britische Netflix-Serie "After Life" von Ricky Gervais. Verkörpert wird der Witwer in der Sat.1-Serie von Golo Euler ("Schwartz & Schwartz"). Die verstorbene Mutter spielt Jessica Ginkel ("Der Lehrer").

Man wolle eine "lebensbejahende Familiengeschichte" erzählen, sagte Carsten Kelber, Geschäftsführer und Produzent von Pyjama Pictures, bereits vor einiger Zeit. Kelber sprach von einem "Plädoyer für das Leben nach einem schlimmen Schicksalsschlag". Der Produzent weiter: "Die ganz große emotionale Bandbreite an wahrhaftigen Gefühlen findet ihren Platz bei ‚Nachricht von Mama‘: Trauer, Freude, Wut und Lebenshunger prägen den Stil dieser Serie, die nach einer wahren Begebenheit entwickelt wurde."

Im Rahmen der Themenwoche will Sat.1 auch im gesamten Programm das Thema Krebs groß fahren. Allen voran im "Frühstücksfernsehen", wo der Service-Charakter für Betroffene im Mittelpunkt stehen soll. Darüber hinaus sollen die Geschichten von Personen in kurzen Einspielern mit einer Länge von etwa 1:30 Minuten im gesamten Programm Aufmerksamkeit schaffen.