am 14.12.2021 - 13:05 Uhr

Vox hat eine Fortsetzung von "Guidos Deko Queen" im Nachmittagsprogramm angekündigt. Die erste Staffel der Sendung lief im Frühjahr noch am späten Samstagnachmittag und erzielte dort weniger als 6,0 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Staffel zwei zeigte man dann im werktäglichen Nachmittagsprogramm, hier läuft es bislang mit etwas mehr als 7,0 Prozent recht gut.

Auf dem Sendeplatz um 16 Uhr profitiert "Guidos Deko Queen" natürlich auch vom starken Vorlauf, in der Stunde davor sorgt Guido Maria Kretschmer nämlich auch mit "Shopping Queen" nach wie vor oft für gute Quoten. Das Kretschmer-Doppel funktioniert seit wenigen Wochen gut - und das soll auch 2022 so sein. Wann genau das Format mit neuen Folgen zurückkehren wird, ist noch unklar. Die letzte neue Folge von "Guidos Deko Queen" ist am kommenden Freitag, den 17. Dezember, zu sehen.

Neben der Sendung mit Guido Maria Kretschmer gibt es unter dem Titel "Guidos Deko Queen" bekanntlich auch ein Print-Magazin. Mit dem Erfolg des Hefts zeigt man sich zufrieden. Mit durchschnittlich 70.000 verkauften Exemplaren habe es sich aus dem Stand in der Mitte des Living-Segments positioniert. Das Heft kostet 3,50 Euro pro Ausgabe, 2022 werden zehn Hefte erscheinen.

Darüber hinaus hat Vox nun auch die Rückkehr von "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein" angekündigt. Die mittlerweile siebte Staffel startet am 8. Januar und ist dann immer samstags ab 19:10 Uhr zu sehen. Anfang dieses Jahres zeigte Vox nur vier Ausgaben des Formats, diese erreichten im Schnitt aber immerhin rund 7,3 Prozent Marktanteil. Im Jahr davor waren sogar mehr als 8 Prozent drin. Am 11. und 18. Januar zeigt Vox zur besten Sendezeit zudem neue Ausgaben der Primetime-Show "Die Hitwisser".