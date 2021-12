© Medienboard

"Gendergerechtigkeit und die Sichtbarkeit von Frauen mit Migrationshintergrund waren und sind dem MBB wichtige Anliegen", so Helge Jürgens, Geschäftsführer New-Media-Förderung Medienboard. "Die vielversprechende Dramedy-Serie 'Lamia' sorgt für diese Sichtbarkeit und erzählt eine diverse Geschichte mit weiblicher Stimme."

Eine Produktionsförderung in Höhe von 40.000 Euro erhält derweil Berlin Producers Media für die Doku-Serie "Die Knochenjäger", in der das Publikum in die Welt des Fossilienhandels eintaucht. Anhand von vier Protagonistinnen und Protagonisten mit verschiedenen Motiven wird der Handel mit Dinosaurierknochen aufgezeigt. Dazu gehören die Rückführung an den Ursprungsort, das Erstellen von Kunstwerken, der Aufbau von Skeletten sowie der Versuch der Wiederbelebung von Dinosauriern.

"Die Großer Garten Konferenz" von Tohuwabohu wird indes mit 35.000 Euro gefördert. Hierbei handelt es sich um eine diskursive, dokumentarische Webserie, die eine Gruppe von Utopistinnen und Utopisten auf der Suche nach neuen Lebensmodellen in der Uckermark begleitet. Thematisch geht's um Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit. Daneben erhält der Pilot der Talkshow "Most Wanted: Roommates" eine Entwicklunsgförderung in Höhe von 35.000 Euro. In dem Format bewerben sich Persönlichkeiten aus der Gaming-Szene auf ein freies Zimmer in "Berlins berühmtester Gaming-WG" - was ein wenig nach "Zimmer frei" 2.0 klingt, denn am Ende entscheidet das Publikum über Twitch, ob der jeweilige Gast als Mitbewohnerin oder Mitbewohner geeignet ist.