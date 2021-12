Als sie Ende 2019 bei RTL nach 25 Jahren die Moderation des Magazins „Extra“ aufgab, erklärte Birgit Schrowange: „Ich habe das große Glück gesund zu sein und möchte mehr Zeit für mein Privatleben haben und für Dinge, die mir Spaß machen und mich erfüllen.“ Dazu gehört ein neuer Deal mit Sat.1, wo sie im kommenden Jahr ihr TV-Comeback feiert mit gleich drei Sendungen. „Es gibt kaum eine glaubwürdigere Botschafterin im deutschen TV, um erwachsene und selbstbewusste Frauen anzusprechen, als Birgit Schrowange. Deswegen passt sie perfekt zum neuen Sat.1. Herzlich Willkommen in der Sat.1-Familie, liebe Birgit“, sagt Daniel Rosemann zur prominenten Neuverpflichtung.

Während eine Reportage-Serie erst im Sommer kommenden Jahres starten soll, werden zwei andere Formate mit Birgit Schrowange schon früher zu sehen sein: In der Reihe „Birgits starke Frauen“ porträtiert sie im Frühjahr bekannte und auch unbekannte Frauen mit besonderen Lebensgeschichten. Die Sendung wird produziert von south & browse. Von Constantin Entertainment wiederum kommt die Reihe „Wir werden mehr“, in der Schrowange ebenfalls im Frühjahr Familien-Geschichten erzählt, bei denen auf diverse Art und Weise gilt: Die Familie wird größer.

„‚Jetzt ist meine beste Zeit!‘ ist seit Jahren mein gelebtes Motto. 2020 und 2021 waren die beste Zeit, um eine Pause zu machen, durchzuatmen und mich auf mich und meine Lieben zu konzentrieren. Jetzt ist die beste Zeit, um wieder in das Abenteuer Fernsehen einzutauchen. Ich freue mich auf meine neuen Projekte in Sat.1“, sagt Birgit Schrowange zu ihrem neuen Deal mit Sat.1. Und Juliane Eßling, Chefredakteurin des Senders betont: „Birgit Schrowange ist immer mutig, ehrlich und direkt. In Sat.1 trifft sie in ihren Reportage-Reihen auf Menschen, die ihre Träume angehen und leben wollen – ähnlich wie Birgit Schrowange es gemacht hat. Und macht. Ich freue mich auf eine besondere Zusammenarbeit.“