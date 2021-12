Wenn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in schöner Regelmäßigkeit ihre 15 Minuten Sendezeit bei ProSieben gewinnen, beschert dies dem Sender in der Regel gute Einschaltquoten und mitunter sogar Fernsehpreise. Kein Wunder also, dass ProSieben jetzt auch bei einem Sieg über das Duo bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" mit ähnlichem Überraschungsmoment spielen will.

Diesmal sind es nicht Joko & Klaas die sich etwas ausdenken und es ist auch nicht 20.15 Uhr. Stattdessen nimmt ProSieben am Mittwoch kurzfristig und einmalig die Call-In-Show "Joko & Klaas live am Nachmittag - Ihr Problem ist unsere Leidenschaft" ins Programm, in der die beiden Moderatoren ab 16 Uhr eine Stunde lang Antworten auf Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern finden sollen.

Für die spontane Programmänderung entfallen die Wiederholungen zweier "The Big Bang Theory"-Folgen. Es wird einmal mehr ein interessanter Test, wie erfolgreich Programme im linearen Fernsehen laufen können, obwohl sie in keiner der vermeintlich so relevanten Programmzeitschriften abgedruckt sind. Die 15 Minuten von Joko & Klaas haben schon mehrfach bewiesen, dass die junge Zielgruppe durchaus lineares Fernsehen nutzt - und das kurzfristig.

Für "Joko & Klaas live am Nachmittag - Ihr Problem ist unsere Leidenschaft" können über die ProSieben-App bereits Fragen an Joko und Klaas eingereicht werden, aber auch während der Live-Sendung am Mittwochnachmittag besteht via Telefon die Möglichkeit live ins Studio durchgestellt zu werden.