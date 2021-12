am 15.12.2021 - 11:07 Uhr

Kein Wort des Dankes, ein heimliches Verschwinden auf der Website: Der Abschied von Dietlinde Stroh als Geschäftsführerin von Tower Productions warf Fragen auf (DWDL.de berichtete). Nun hat All3Media Deutschland die Nachfolge geklärt: Wie am Mittwoch bekannt wurde, wird Kirstin Benthaus-Gebauer die Tower-Geschäftsführung übernehmen - allerdings erst im kommenden April. Die Personalie kommt nur einen Tag nach Bekanntwerden ihres Abschieds von Imago TV, wo sie über zehn Jahre lang in verschiedenen Funktionen tätig war, zuletzt als Geschäftsleitung Creative (DWDL.de berichtete).

"Wir freuen uns sehr, dass Kirstin zu Tower Productions kommt", sagt Taco Rijssemus, der als CEO von All3Media Deutschland aktuell interimistisch auch Tower-Geschäftsführer ist. "Ihre erstklassige Expertise und Erfahrung, kombiniert mit brillanter Kreativität und einer echten Leidenschaft für fesselnde und unterhaltsame Inhalte, wird für das zukünftige Wachstum und den Erfolg von Tower von unschätzbarem Wert sein, während sie das Unternehmen in seine spannende nächste Phase führt."

Benthaus-Gebauer selbst sagt zu ihrem Wechsel: "Die Tower ist bereits jetzt sehr gut aufgestellt, ein Premiumlabel im Markt, mit einem ausgezeichneten Formatkatalog, der kontinuierlich wächst. Und dazu wollen wir natürlich auch aus Deutschland heraus unseren Teil beitragen. Think global, act local - das gilt auch für unser Business." Ziel sei es, das Unternehmen "noch mehr strahlen zu lassen", so die künftige Geschäftsführerin. Tower Productions steht für Formate wie "Undercover Boss", "Das große Backen", oder "Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz".

Seit 1999 ist Kirstin Benthaus-Gebauer in leitenden Positionen bei verschiedenen TV-Produktionen tätig, darunter von 2011 bis 2014 als Chief Executive Producer bei Storyhouse. Neben ihrer Tätigkeit als selbständige Producerin und Filmemacherin, in der sie eine Vielzahl von Formaten für verschiedene Sender wie ProSieben, Vox und RTLzwei entwickelt hat, war sie außerdem in leitender Position bei South&Browse tätig.