Dass RTL für eine neue Show mit dem Titel "Gipfel der Quizgiganten" Günther Jauch ("Wer wird Millionär?"), Johannes B. Kerner ("Der Quiz-Champion") und Guido Cantz ("Quizz Dich auf die 1"), sowie als Moderatorin Palina Rojinski, verpflichtet hat, ist bereits seit wenigen Wochen bekannt (DWDL.de berichtete). Nun hat der Sender auch verraten, wann die erste Ausgabe des von Streamwork und Riverside produzierten Formats zu sehen sein wird: Am Montag, den 10. Januar, zeigt RTL die Show ab 20:15 Uhr.

Teil eins der Quizshow läuft bis 22:15 Uhr, dann folgt "RTL Direkt" und im Anschluss daran geht’s mit dem Quiz weiter. Die drei prominenten Quiz-Moderatoren sollen in der neuen Sendung "gegen die allerbesten" Quizkandidatinnen und -kandidaten des Landes antreten. Die Gegnerinnen und Gegner haben bereits in diversen Quizshows Deutschlands gewonnen, heißt es.

Die Show geht über drei Runden. Das Spielprinzip: Zum einen müssen Wissensfragen aus verschiedenen Kategorien beantwortet werden. Zum anderen geht es aber auch um Ausdauer und Geschicklichkeit. Siegen die Herausforderer, nehmen sie die erspielte Summe mit nach Hause. Räumen die Quiz-Master ab, wandert das Geld in den Jackpot für die nächste Show.

Darüber hinaus hat RTL nun auch die Rückkehr von "Denn sie wissen nicht, was passiert" angekündigt. Die Show mit Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger meldet sich am 8. Januar zurück im RTL-Programm. Zum Start in das Jahr wird der Sender allerdings nur zwei Ausgaben am Samstagabend zeigen. Zuletzt hatte RTL die Live-Show eigentlich immer für drei Wochen im Programm.