Die Sozialreportagereihe "Hartz und herzlich" wird sich Anfang des kommenden Jahres mit neuen Ausgaben bei RTLzwei zurückmelden. In der Primetime geht es damit quasi nahtlos weiter, erst am vergangenen Dienstag lief dort eine neue Folge der Reihe. In der kommenden Woche gibt’s auf dem Sendeplatz ein Special zu sehen, in der sich alles rund um die verstorbene "Hartz und herzlich"-Protagonistin Dagmar drehen wird (DWDL.de berichtete). Ab dem 4. Januar zeigt RTLzwei dienstags zur besten Sendezeit insgesamt fünf neue Ausgaben aus den Benz-Baracken.

Aber auch in der Daytime meldet sich das Format mit frischen Folgen zurück. Um 16 Uhr sind bislang nur Wiederholungen der Reihe zu sehen, ab dem 3. Januar gibt's werktäglich auf diesem Sendeplatz wieder frische Folgen, 20 Ausgaben hat man produzieren lassen. Hier geht’s um den Rostocker Stadtteil Groß Klein. Sowohl die Primetime-Version als auch die Daytime-Ausgabe von "Hartz und herzlich" werden von UFA Show & Factual produziert.