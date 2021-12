Auch im neuen Jahr wird der Privatsender RTLzwei donnerstags auf Reportagen setzen und besondere Helden begleiten. In einem neuen Format handelt es sich dabei um Retter auf vier Pfoten, konkret also um "Tierische Helden", wie schon der Name der neuen Produktion aus dem Hause Spiegel TV verrät. Am 6. und 13. Januar, also jeweils donnerstags, laufen die beiden hergestellten Ausgaben bei RTLzwei zur besten Sendezeit.

In dem Neustart gehen sechs Hundebesitzer mit ihren insgesamt acht Fellnasen in ganz Deutschland auf beeindruckende Spurensuche. Von Kameras begleitet wurde etwa Labradorwelpe Elio, der mit seinem Herrchen Marco für die Wasserrettungsstaffel in Augsburg tätig ist. Ob Elio aber wirklich der Richtige für den Job als mutiger Schwimmer ist, muss sich erst noch herausstellen. Zu sehen sein wird auch Schäferhund Fly, der Diensthund bei der Bundeswehr ist und sogar schon einen Auslandseinsatz in Mali hinter sich hat. Der 9-jährige Knödel gehört zur K9-Suchhundestaffel, die sein Frauchen Alexandra leitet. Auch eine Trümmersuchhündin und der einzige zertifizierte Archäologiespürhund Deutschlands, der also Knochen erschnüffeln soll, kommen in "Tierische Helden – Mein Partner auf 4 Pfoten" vor.

Die neue Retter-Sendung reiht sich zwischen verschiedenen Formaten ähnlicher Programmfarbe ein. So hat RTLzwei auch Formate wie "Mensch Retter" oder "Mensch Polizist" im Einsatz. Besondere Retter stehen auch am Donnerstag dieser Woche im Mittelpunkt der Primetime. Im Format "In Echtzeit: Auf Corona-Station" werden Einblicke aus den Bereichen Corona-Intensivstation, Normalstation und der Notaufnahme gewährt (DWDL.de berichtete).