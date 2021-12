Das Bundesverdienstkreuz hat Slavik Junge (gespielt von Mark Filatov) bisher noch nicht erhalten, 2022 nimmt er in acht neuen Folgen seiner Joyn-Serie "Slavik – Auf Staats Nacken" einen neuen Anlauf. Gereicht hat es bisher aber schon für Deutsche Comedypreise. "Wir haben mit 'Slavik - Auf Staats Nacken' zum zweiten Mal in Folge den Deutschen Comedypreis gewonnen. Das macht mich sehr stolz und zeigt wie sehr auch meine Community dieses Format liebt. Für all jene geht es nun in die dritte Staffel", kündigt Filatov an. Er spielt in dem Format, dessen dritte Staffel nun aus acht weiteren Ausgaben besteht, nicht nur die tragende Rolle, sondern war auch als Regisseur, Produzent und Drehbuchautor aktiv.

Die neuen Folgen werden ab dem 28. Januar für alle kostenlos auf Joyn veröffentlicht, zwei Ausgaben sind pro Woche geplant. Das kostenpflichtige JoynPlus+ hat alle acht Folgen direkt ab dem 28. Januar. In den Episoden bekommt Slavik von der Regierung eine neue Chance auf das Bundesverdienstkreuz; er soll dafür eine Imagekampagne für Deutschland entwerfen.

Auf seiner Reise durch Deutschland trifft er dabei auf viele unterschiedliche Menschen. Etwa einen Opernsänger mit dem er über die freie Berufswahl in Deutschland spricht oder einen Losverkäufer auf dem Jahrmarkt, der ihm zeigt, dass man bei der Arbeit sehr viel Spaß haben könne. An seiner Seite: Ein Ethikbeauftragter von der Bundesregierung, der ihn unterstützen soll. Filatov: "In gewohnter Slavik-Manier reisen wir durch Deutschland und zeigen Deutschlands Vielfalt - die viel Faszinierendes und Überraschendes bereithält." Die acht Folgen sind eine Produktion von Bratan Productions gemeinsam mit Leonine Studios.