In dieser Woche hat sich Mathias Junge als Polizeihauptmeister Kai Timmermann aus dem ZDF-Vorabendkrimi "SOKO Wismar" verabschiedet. In einem Interview mit einer Lokalzeitung verriet der Darsteller schon im November, dass sein Platz demnächst von einer Frau besetzt wird. Jetzt ist klar: Stella Hinrichs ist die Neue im Ermittler-Team, sie ist noch in diesem Jahr als Polizeihauptmeistern Paula Moorkamp zu sehen. Ihren Einstand feiert sie in der Folge "Neue Wege", die am 29. Dezember um 18 Uhr im Zweiten läuft.

Die Polizistin bekommt es auch gleich mit dem ersten Mordfall zu tun. Familie Wenger lebt und arbeitet gemeinsam auf ihrem Bio-Bauernhof auf Poel. Die harte Arbeit zahlt sich aus, das Geschäft läuft gut. Da wird Mutter Franziska tot in einem Graben gefunden. Die Schwestern Josephine und Charlotte sind schockiert. Erst kürzlich mussten sie den Tod ihres Vaters verkraften. Für Moorkamp läuft es aber nicht wie geplant, denn gleich an ihrem ersten Tag macht sie einen Fehler.

Die "SOKO Wismar" ist derzeit so stark im ZDF unterwegs wie nie. 21,5 Prozent Marktanteil erzielten die Ausstrahlungen der laufenden Staffel bis dato. Die Vorgängerstaffel war mit knapp 20 Prozent bereits ein durchschlagender Erfolg. Es ist die 19. Staffel, die derzeit läuft. Sie besteht aus insgesamt 28 Episoden, die von einem großen Autoren-Team erdacht wurden. Zu diesem gehören unter anderem Matthias Herbert, Marek Helsner, Anke Klemm, Stefan Weigl, Claas Junge, Eckhard Wolff, Christoph Callenberg, Frank Weller und weitere. Dagmar Rosenbauer und Wilma Harzenetter sind die Produzentinnen. Gedreht wird die Staffel seit Februar, alle Szenen sollen Anfang kommender Woche im Kasten sein.