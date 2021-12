Die neue und auf den Namen Omikron getaufte Coronavariante sorgt inzwischen in mehreren Ländern der Welt für eine rasant steigende Zahl von positiv Getesteten. Während in Deutschland die Zahlen aktuell noch sinken, steigt die Sorge vor dem Eintreten dieses Trends auch bei der Politik hierzulande. Am Dienstag findet daher eine neue Ministerpräsidenten-Konferenz mit Kanzler Olaf Scholz statt. Beschlossen werden sollen, so sagen es Medienberichte, unter anderem ab kommender Woche geltende neue Kontaktbeschränkungen.

Auch das ZDF reagiert mit einem "ZDF Spezial", das wie üblich im Anschluss an die "heute"-Nachrichten ausgestrahlt wird. Andreas Klinner moderiert die 15 Minuten lange Sendung, die um 19:20 Uhr beginnt. Entsprechend ermitteln "Die Rosenheim-Cops" am Dienstag vor Weihnachten etwas später als in Programmzeitschriften angegeben. Die insgesamt vier Folgen der Serie "In 80 Tagen um die Welt" startet gegen 20:25 Uhr, das "heute journal" beginnt am Dienstag um 23:35 Uhr.

Das Erste hat bis dato noch kein "ARD Extra" angekündigt. Dass im Laufe des Tages auch hier noch eine 15 Minuten lange Sondersendung ins Programm aufgenommen wird, ist nicht unwahrscheinlich.