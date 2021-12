Nach der Corona-bedingten Absage in diesem Jahr ist RTL gewillt, im Januar wieder sein Dschungelcamp zu öffnen - nicht in Australien, dafür aber in Südafrika. Nun steht auch fest, wann genau es losgehen wird: Wie der Privatsender am Dienstag bestätigte, wird die 15. Staffel des Quoten-Hits mit Sonja Zietlow und Daniel Hartwich am Freitag, den 21. Januar um 21:30 Uhr beginnen. Zwölf Prominente werden dann zwei Wochen lang um die Krone spielen, ehe das Finale am 5. Februar steigen soll. Einen Tag später folgt dann noch das "große Wiedersehen".

Spannend war im Vorfeld noch die Frage, wie RTL mit "RTL Direkt" umgehen wird, schließlich ist das neue Nachrichtenmagazin an vier Abenden pro Woche eigentlich um 22:15 Uhr zu sehen - also dort, wo traditionell das Dschungelcamp läuft. Doch für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wird "RTL Direkt" vorübergehend weichen müssen: Geplant sind an mehreren Tagen zweigeteilte "IBES"-Folgen: Die Dschungelshow startet also wie geplant um 22:15 Uhr, ehe um 23:10 Uhr eine zehnminütige "RTL Direkt"-Ausgabe um 23:10 Uhr eingeschoben.

RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner hatte erst vor wenigen Tagen im DWDL.de-Interview erklärt, dass der Sender trotz der Omikron-Variante am Produktionsstandort in Südafrika festhalten will - dort lässt das australische Fernsehen seit Jahren seine Version von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" produzieren. "Wir nehmen Gesundheit und Sicherheit unserer Protagonisten sehr ernst", sagte Küttner und verwies darauf, dass das gesamte Team vor Ort in einer Bubble leben und arbeiten wird. "Das Team ist komplett doppelt geimpft und bis Januar vielfach auch geboostert. Jeder von uns wird regelmäßig getestet. Ich könnte mir vorstellen, dass wir bei der Dschungel-Produktion in Südafrika sicherer sind als in manchem Büro in Deutschland."

Laut "Bild" werden sich die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu denen etwa Modezar Harald Glööckler und Sänger Lucas Cordalis gehören, im Vorfeld in Quarantäne begeben - dem Bericht zufolge erhalten sie hierfür einen Gagen-Aufschlag, was freilich nicht weiter überraschend wäre angesichts des zusätzlichen Aufwands.

Ohnehin wird sich durch die neue Location einiges verändern. "Eine große Herausforderung wird die fehlende Zeitverschiebung sein – Südafrika ist im Winter nur eine Stunde voraus, Queensland in Australien neun Stunden", erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner kürzlich. "Daraus ergeben sich einige Veränderungen in den Arbeitsabläufen – Sonja und Daniel werden beispielsweise im Dunkeln moderieren. Besonders freue ich mich auf die Locations, an denen die Dschungelprüfungen über die Bühne gehen werden. Hier wird es einen ganz neuen Look geben, das wird richtig toll." Produziert wird die Show wie immer von ITV Studios Germany.

"Die Stunde danach" im Hauptprogramm

Unterdessen wird es im Anschluss an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" wieder "Die Stunde danach" gesendet - diesmal ausschließlich im RTL-Hauptprogramm. Neu ist, dass Moderatorin Angela Finger-Erben durch Olivia Jones unterstützt wird. "Ich war nicht nur Teilnehmerin, sondern bin auch selbst der größte Dschungelcamp-Fan", so Jones. "'Die Stunde danach' ist so etwas wie die bunteste Aftershowparty Deutschlands. Ich freue mich sehr, jetzt auch als Moderatorin und Zirkusdompteurin an Bord zu sein und mit Angie unsere Dschungelstars zu bändigen. Das wird ein großer Spaß für die ganze Familie." Wie RTL gegenüber DWDL.de bestätigte, wird etwa "Stern TV" wegen der "Stunde danach" zwei Wochen lang pausieren.