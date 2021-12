Ein starker vierter Platz des deutschen Teams bei der Eishockey-Weltmeisterschaft im Frühsommer 2021 und natürlich die Erinnerungen an das Finale beim Olympischen Turnier 2018 wecken Hoffnungen, dass dem DEB-Team bei den anstehenden Olympischen Spielen in Tokio erneut Großes gelingen könnte. Eurosport widmet dem Olympischen Eishockeyturnier nun sogar die tägliche Live-Primetime-Show "Olympic Hockey Night". Von den Olympischen Spielen berichten mit Live-Bildern neben Eurosport auch ARD und ZDF, doch die Abmachungen sehen vor, dass Eurosport in der Primetime als einziger Sender mit Live-Programm berichten wird. Die Ausrichtung auf Eishockey in der Primetime ist daher für Head of Sports Gernot Bauer "ein logischer Schritt". 2018 noch hatte Eurosport eine große Primetimeshow auf die Beine gestellt, die sich mit dem kompletten sportlichen Geschehen der Winterspiele befasste.

"Die Eishockey-Nationalmannschaft hat sich durch ihre Leistungen, aber vor allem durch ihren Kampf- und Teamgeist große Sympathien und eine noch größere Fan-Basis erspielt. Dazu kommt die Tatsache, dass wir während Olympia jeden Tag packende Eishockey-Action auf höchstem Niveau sehen werden", ergänzt Senior Manager Sport Jochen Gundel. Ab dem 9. Februar meldet sich Moderator Simon Südel jeden Abend ab 20:15 Uhr 90 Minuten live mit Berichten rund um den Pucksport. Unterstützt wird er von einem ehemaligen Kufencrack, der beim (Fast-)Eishockeywunder 2018 noch selbst auf dem Eis stand: Christian Ehrhoff soll mit seiner "unumstrittenen" Expertise glänzen.



“Zusammen mit Christian Ehrhoff werden wir den Zuschauer:innen bei Eurosport die ganze Faszination des Eishockeys näherbringen, sie eintauchen lassen ins explosive Geschehen auf dem Eis und hinter die Kulissen des mit Superstars gespickten Turniers blicken", hat sich Südel für die Primetime-Shows vorgenommen. Die Live-Spiele werden von einem sich abwechselnden, mehrköpfigen Team begleitet, das sich im Vergleich zum Jahr 2018 aber nicht geändert hat. Als Eishockey-Kommentatoren für Eurosport im Einsatz sind Gerhard Leinauer, Christoph Stadtler, Christoph Fetzer und Mirko Heintz. Co-Kommentatoren sind Andi Renz und Patrick Ehelechner.