In diesen Wochen und Monaten stellt der Sportnachrichtensender Sky Sport News sein On-Air-Team neu auf. 2021 hatten einige Reporter ihren Abschied angekündigt, darunter etwa SSN-Gründungsmitglieder wie Christopher Lymberopoulos, Sascha Baczinski oder Transfer-Experte Max Bielefeld. Ab Januar neu zum Team stoßen wird nun Lisa de Ruiter, die zuletzt für RTL Deutschland und Bild Sport als Journalistin tätig war. "Für Sky zu arbeiten, war schon immer mein Traum. Ich komme aus einer sehr Fußball-verrückten Familie und habe dort früher schon die Übertragungen bei Premiere und Sky verfolgt. Die Bundesliga ist ein Premium-Produkt. Darüber hautnah zu berichten, freut mich sehr", sagt sie zu DWDL.de.

Dass sie fortan multimedial, also auch über die sozialen Netzwerke von Sky, aktiv sein wird, ist für sie kein Neuland: "Multimediales Arbeiten kenne ich schon, weil ich zuletzt sehr flexibel war – für RTL habe ich im TV und online gearbeitet, für Bild Sport auch im Print. Social Media ist mir bestens bekannt – all diese Kanäle zu bedienen, ist eine wunderbare Herausforderung." Weiterhin dem Team Ost von Sky Sport News HD werden auch die bisher schon aus Leipzig und Berlin arbeitenden Hannes Jacobi und Raul Kristen angehören. Allgemein hat SSN die Region Ost deutlich aufgestockt: So ist seit einigen Wochen bereits Philipp Hinze mit Einschätzungen aus Leipzig zu sehen. Ab 2022 wird aus Leipzig zudem auch Stefanie Blochwitz als freie Mitarbeitern On Air gehen. Blochwitz, die früher schon mal für Sky arbeitete – unter anderem als Filmemacherin und Interviewerin in der zweiten Liga – bleibt aber auch dem MDR und Magenta Sport erhalten.

Zusammen mit dem fortan aus München berichteten Florian Plettenberg (zuvor Sport1) und dem spätestens im April von Bild zu SSN wechselnden Sven Westerschulze hat Sky Sport News somit alle relevanten Positionen neu besetzt.