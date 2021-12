Wer am Weihnachts-Wochenende das Programm von HGTV einschaltete, um amerikanische Doku-Formate wie "Mein Kleinstadt-Traumhaus" oder "Unser Traum vom Schloss" in Dauerschleife zu sehen, erlebte eine eher unschöne Bescherung. Der Grund: Seit Heiligabend hatte der von Discovery betriebene Free-TV-Sender mit technischen Problemen zu kämpfen.

Konkret waren Bild und Ton über nahezu die kompletten Weihnachtsfeiertage hinweg nicht synchron - ein Fehler, der nicht nur die Dokusoaps betraf, sondern auch die Programm-Trailer und Werbeblöcke. Unklar ist, weshalb es bis zum Nachmittag des 2. Weihnachtstages dauerte, um die Tonprobleme zu beheben.

"Leider gab es eine technische Störung bei HGTV, an der wir gearbeitet haben und die jetzt behoben ist", erklärte eine Sendersprecherin am Sonntag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. Man entschuldige sich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern "für die Unannehmlichkeiten und wünschen ihnen noch eine schöne Weihnachtszeit", hieß es weiter.

HGTV - abgekürzt für Home & Garden TV - ist nach DMAX und TLC der dritte Free-TV-Sender, den Discovery in Deutschland betreibt. In den USA sendet der Kanal schon seit fast 30 Jahren, hierzulande ging HGTV im Sommer 2019 an den Start. Zuletzt lag der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei 0,4 Prozent. Mit Tele 5 gehört inzwischen auch noch ein vierter Sender zur Free-TV-Welt von Discovery.