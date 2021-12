am 28.12.2021 - 13:22 Uhr

Die Darts-Weltmeisterschaft befindet sich auf der Zielgeraden, doch für Tomas "Shorty" Seyler, der zuletzt bei DAZN als Experte am Mikrofon saß, ist das Turnier bereits vorbei. Der Sport-Streamingdienst hat die Zusammenarbeit mit Seyler aus unbekannten Gründen beendet. Das hat DAZN eher beiläufig mitgeilt - auf Nachfrage eines Fans.

"Tomas Seyler wird nicht mehr für DAZN zum Einsatz kommen", erklärte DAZN am Montag. "Wir haben uns dazu entschieden, die konkreten Gründe nicht zu benennen. Wir bitten da um euer Verständnis." Auf die Nachfrage, ob er nur bei der WM nicht mehr zu hören sein wird oder gar nicht mehr, gab DAZN zudem eine unmissverständliche Antwort: "Gar nicht mehr."

Auch gegenüber DWDL.de wollte sich DAZN zu den Gründen für die Trennung nicht weiter äußern. Allerdings ist es kein Geheimnis, dass Seyler bei DAZN als umstritten galt - nicht zuletzt, weil im Haus nicht jede seiner Äußerungen den Vorstellungen von Politcial Correctness entsprach. Unklar allerdings, was genau nun den Anlass gab, getrennte Wege zu gehen.

Seyler hatte einst schon bei Sport1 zusammen mit Kommentator Elmar Paulke bei Darts-Übertragungen als Experte fungiert. Nach Paulkes Wechsel zu DAZN folgte ihm Seyler zunächst nicht, zuletzt war das Duo aber zeitweise wieder vereint - nicht zuletzt durch den DAZN-Podcast "Game On", der nun wohl ebenfalls vor Veränderungen stehen wird. Nach DWDL.de-Informationen soll möglichst zeitnah nach einer Lösung gefunden werden, wie es damit nach der Darts-Weltmeisterschaft weitergehen wird. Produziert wird "Game On" von der Podcastbande, einem 2019 gegründeten Ableger der Kölner Künstleragentur SR Management.

Bei den TV-Übertragungen der Darts wird DAZN derweil am Dienstag und Mittwoch erneut auf Rene Eidams als Experten setzen, am Donnerstag und den darauffolgenden WM-Tagen ist dagegen Max Hopp an der Seite von Elmar Paulke mit dabei.