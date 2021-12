Unter dem Titel "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst" wird das nunmehr dritte Spin-Off von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" am 31. Januar bei RTL+ starten. Das Datum hat der Streamingdienst jetzt bestätigt. In der achtteiligen Produktion von UFA Serial Drama feiern Susan Sideropoulos und Daniel Fehlow ihr Comeback. Susan Sideropoulos spielt sogar eine Doppelrolle: Verena Koch und neu Sarah Elsässer, geboren und aufgewachsen in Engelshoop, dem fiktiven Schauplatz der Serie. Die Figur der Geschäftsfrau Verena Koch war von Februar 2001 bis zu ihrem tragischen Tod im Sommer 2011 fester Bestandteil von "GZSZ". Nun taucht auch diese wieder auf.

"Sarah ist eine Lebefrau, die gerne reist, unabhängig und eine treue Freundin ist. Sie ist spontan und liebt Abenteuer", so Sideropoulos über ihre neue Rolle. Die größte Herausforderung sei es gewesen, "den Unterschied zu Verena zu schaffen und die Figur Sarah trotzdem sympathisch zu gestalten", so die Schauspielerin. Neben Sideropoulos und Fehlow gehören unter anderem auch Frederic Heidorn als Conny Hartenstein und Kathrin Osterode als Elli Ruland zum Cast der neuen Serie, die im September und Oktober auf der Ostseeinsel Rügen gedreht wurde.

Und darum geht es: Leon erfüllt sich seinen Traum vom eigenen Restaurant am Meer und zieht mit Sohn Oskar an die Ostsee in den fiktiven Kitesurf-Ort Engelshoop. Weltklasse Surfer wie der junge Noah und seine beste Freundin Lena jagen hier durch die Wellen. Leon will bei Surflehrer Conny, der Oskar schon öfter im Sommerurlaub trainiert hat, mit seinem eigenen Beach Food Laden einsteigen. Dann jedoch findet Leon in seinem neuen Haus ein Foto seiner vor vielen Jahren verstorbenen Frau Verena. Auch Oskar glaubt mit seiner Drohne eine Frau beobachtet zu haben, die seiner leiblichen Mutter zum Verwechseln ähnlich sieht.

Auch für Sarah ist die erste Begegnung mit Leon ein Schock. Sie fühlt sich verfolgt, nachdem sie gerade erst aus Portugal vor einem Stalker in ihren Heimatort Engelshoop geflüchtet ist. Doch die anfänglichen Zweifel verfliegen schnell. Leon und Sarah lernen sich kennen und verlieben sich. Doch für Leon drohen Erinnerungen und Realität zu verschwimmen. Und er verpasst es immer wieder, Sarah die Wahrheit über ihre Ähnlichkeit mit Verena zu sagen. Ist Leon der Stalker, der ihr das Leben in Portugal zur Hölle gemacht hat? Vor den Augen von Oskar wird Leon von der Polizei abgeführt. Alles spricht gegen ihn, bis ein entlastendes Handyvideo auftaucht. Sarahs Stalker ist immer noch in gefährlicher Nähe.

Produzentin des "GZSZ"-Spin-Offs ist Annette Herre, als Producerin fungiert Claudia Danne. Regie führte Klaus Knoesel. Executive Producerin seitens RTL ist Christiane Ghosh, die Redaktion liegt bei Christina Pachutzki. Die Serie wird zudem in UHD HDR bei RTL UHD zu sehen sein. Über eine Free-TV-Ausstrahlung ist, anders als bei den bisherigen Ablegern des Soap-Dauerbrenners, bislang noch nichts bekannt.