Um kurz vor 11 Uhr hat Vox am heutigen Mittwoch eine Programmänderung für den heutigen Mittwochabend bekannt gegeben. So wird der Sender um 20:15 Uhr auf die Ausstrahlung von drei Folgen der Serie "Bones - Die Knochenjägerin" verzichten und stattdessen den Film "White House Down" zeigen. Lediglich am späten Abend bleibt um 22:55 Uhr noch eine "Bones"-Folge - das Finale der sechsten Staffel - im Programm.

Eine ähnliche Strategie fuhr Vox bereits in der vergangenen Woche, als man mit den "Bones"-Wiederholungen erst später am Abend nach dem Film "Sing" begann, was nicht gerade für überragende Quoten sorgte, aber besser funktionierte als reine "Bones"-Abende zuvor. Gut möglich also, dass man sich von dieser Programmierung nun auch zwischen den Jahren einen größeren Erfolg erhofft. Fraglich ist nur, weshalb man erst so kurzfristig auf diese Idee kam. Ab der kommenden Woche sind zumindest nach aktuellem Stand weiterhin Viererpacks von "Bones" ab 20:15 Uhr geplant.