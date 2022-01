Am Donnerstag startet ProSieben die erste und vierteilige Staffel des "The Masked Singer"-Ablegers "The Masked Dancer". Maskierte Prominente werden darin nicht singen, sondern tanzen. Moderiert werden die Primetime-Liveshows aus Köln wie gehabt von Matthias Opdenhövel, Änderungen gibt es derweil im Ratepanel. Anders als bei "The Masked Singer", wo 2021 Ruth Moschner und Rea Garvey gesetzt waren, sind bei "The Masked Dancer" nun Moderator Steven Gätjen und Alexander Klaws zu sehen. Klaws gewann im Herbst im "Mülli Müller"-Kostüm die jüngste "The Masked Singer"-Staffel.

"Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es hinter der Bühne abläuft. Das hilft, wenn man nachfühlen kann, was unter den Masken abgeht. Ich werde mich da aber auch nicht entspannen - ich werde beim Raten ganz viel mitleiden", sagt Klaws und Gätjen fügt an: "Beim Gesang kannst du noch etwas ableiten vom Akzent, Dialekt oder der Stimmrange. Beim Tanzen bist du natürlich auf ganz andere Sachen angewiesen. Man muss auf jede Nuance achten. Ich glaube, dass es bei den Tanz-Performances darum geht, zu gucken, wie die Bühne aufgebaut ist und was sich da für versteckte Hinweise verbergen. Vielleicht kann man an den Bewegungsabläufen, der Auswahl der Musiken und Choreografien einen eindeutigen oder versteckten Hinweis auf den Star unter der Maske finden", erklärt Gätjen, der den Job im Rateteam als "Riesenherausforderung" bezeichnet. Ergänzt wird das Ratepanel in jeder Woche von einem wechselnden Gast.