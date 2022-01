Sehr schwankende Quoten hat Sat.1 in der Vergangenheit nach seinem überaus erfolreichen "Frühstücksfernsehen", also in der Zeit nach zehn Uhr eingefahren. Aktuell laufen dort mehrere Wiederholungen der Sendung "Klinik am Südring – Die Familienhelfer", die allein zwischen den Jahren auf Zielgruppen-Marktanteile zwischen schlechten dreieinhalb Prozent und halbwegs ansehnlichen achteinhalb Prozent kamen. Fest steht somit aber auch: Den Erfolg des "Frühstücksfernsehens", das 2021 mit im Schnitt 17,8 Prozent immerhin so gefragt war wie seit 15 Jahren nicht, konnte Sat.1 nicht in den weiteren Vormittag transportieren.

Beginnend am 10. Januar greift nun eine andere Strategie – wie erfolgsversprechend diese aber sein wird, steht auf einem anderen Blatt. Anstelle der "Familienhelfer" werden dann nämlich Wiederholungen der bisher nicht bis mäßig erfolgreichen Vorabend-Quizshows gezeigt. Konkret lädt ab der zweiten Januar-Woche Ruth Moschner um zehn Uhr zum "Buchstaben Battle" ein. Darin spielen zwei Teams, bestehend aus einem Kandidaten und zwei Prominenten, gegeneinander. In vier Vorrunden, die aus Rätselklassikern bestehen, versuchen beide Teams innerhalb kürzester Zeit die richtigen Lösungsworte zu finden, um Extra-Zeit für das Finale zu erspielen. Wer gewinnt, kann 10.000 Euro mit nach Hause nehmen.



Um elf Uhr schließt sich künftig das bei seiner TV-Premiere ebenfalls glücklose Ross-Antony-Quiz "Rolling" an. Das Quiz mit der Münze lief im Mai, Juni und Juli im Sat.1-Vorabendprogramm auf dem 19-Uhr-Sendeplatz. Dass die 58. und bis dato letzte Episode auf weniger als drei Prozent Marktanteil bei den Umworbenen kam, lässt erahnen, dass es nicht allzu sehr vermisst wird. Im Staffelschnitt kamen die Episoden am Vorabend auf rund 4,3 Prozent. Um 12 Uhr bleibt "Klinik am Südring" mit Wiederholungen weiterhin im Sat.1-Programm.