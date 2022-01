Aus den Namen der Dschungel-Promis macht RTL für gewöhnlich ein großes Geheimnis - was dazu führt, dass die Spekulationsmaschinerie oft schon erstaunlich früh ins Rollen gerät. Mit Lucas Cordalis, Harald Glööckler und Filip Pavlovic stehen drei Camper schon fest, nun hat der Sender auch die erste Frau der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" verraten.

Demnach wird Schauspielerin Tina Ruland an der Realityshow teilnehmen. Die 55-Jährige wurde vor 30 Jahren als Friseurin Uschi im Kino-Hit "Manta, Manta" bekannt. Zahlreiche Rollen in Filmen und Serien folgten, 2018 versuchte sich Ruland schließlich bei RTL als Tänzerin bei "Let's Dance" - flog aber schon in der ersten Runde raus.

"Ich bin nicht die Mutigste. Aber vielleicht wachse ich ja über mich hinaus", sagt Tina Ruland im RTL-Interview mit Blick auf ihre bevorstehende Dschungel-Teilnahme. Und: "Ich will nicht die Campmutti werden. Das überlasse ich Harald Glööckler".

Corona-bedingt wird das Dschungelcamp in diesem Jahr erstmals in Südafrika seine Pforten öffnen. Die neue Staffel des RTL-Hits startet am 21. Januar um 21:30 Uhr und wird danach zwei Wochen lang jeweils am späten Abend zu sehen sein. Die Produktion von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" übernimmt ITV Studios Germany.