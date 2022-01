Gemeinsame Musizieren soll die Motivation und den Spaß an der Schule sowie am Lernen verbessern, das Selbstbewusstsein und auch die schulischen Leistungen der Kinder stärken sowie das Sozialverhalten, die Integration und Chancengleichheit fördern - so zumindest die Grundannahme des Projekts "Don't stop the music", das RedSeven Entertainment fürs ZDF seit einigen Monaten produziert.

Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule "Campus Efeuweg" in Berlin-Gropiusstadt erhalten darin derzeit die Chance, ein Musikinstrument zu erlernen oder im Chor zu singen, wofür der Schule bislang sowohl die Mittel als auch die Lehrkräfte fehlten. Gemeinsam arbeiten sie auf ein Abschlusskonzert hin, das Anfang März in Berlin gegeben werden soll.

Nun steht auch ein Sendetermin fest: Das ZDF wird die vierteilige Reihe in der Woche vor Ostern von Dienstag, 12. April bis Donnerstag, 14. April jeweils ab 22:15 Uhr zeigen, zum Abschluss gibt's eine Doppelfolge zu sehen. Drüber hinaus entsteht auch eine eigene, achtteilige Version für den Kika, die das Projekt stärker aus Kinderperspektive erzählt und die danach zu kinderfreundlicherer Zeit gezeigt werden wird.

Gesicht der Sendung und Pate der Aktion ist der Comedian und Musiker Bülent Ceylan. Der erklärt: "Ich habe mich unheimlich gefreut, bei diesem besonderen Fernsehprojekt dabei sein zu können. Es ist mein Herzenswunsch, benachteiligten Kindern Musik näher zu bringen und sie gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit zu motivieren, ihr Kinderlachen zu sehen und gemeinsam mit ihnen etwas auf die Beine zu stellen." Neben Ceylan unterstützen auch weitere Künstlerinnen und Künstler das Projekt, üben mit den Kindern und treten mit ihnen gemeinsam beim Abschlusskonzert auf.

Unterdessen hat ZDFneo auch den Sendetermin für das neue Social Factual "Rabenväter oder Super-Dads?" mit Collien Ulmen Fernandes bekannt gegeben, die sich zuvor schon mit der Frage "Rabenmütter oder Super-Moms" beschäftigt hatte. Vier Väter mit unterschiedlichen Lebensentwürfen werden dafür in ihrem Alltag begleitet, um die Frage zu klären, wie Väter heute sind. Zu sehen gibt's das Ganze in ZDFneo am 29. März ab 20:15 Uhr.