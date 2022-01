Mario Czipull, der in den vergangenen Jahren den Bereich Marketing bei NDR Media verantwortete, wechselt zu Studio Hamburg und wird dort in Zukunft als stellvertretender HR den Bereich Personal verantworten. Carsten Neitzel, Geschäftsführer der NDR Media GmbH, erklärt dazu: "Die Zusammenarbeit mit Mario Czipull war stets offen, ehrlich und durch ein gegenseitiges Vertrauen geprägt. Dass er uns nun verlässt, bedauere ich. Gleichzeitig freue ich mich jedoch, dass er mit seiner neuen Position bei Studio Hamburg eine solche Entwicklung nehmen kann."



An seiner Stelle rückt Ronja Böhlke in die Geschäftsleitung auf. Die 29-Jährige ist bereits seit 2017 bei der NDR Media und verantwortet bisher als Teamleitung den Bereich Werbung sowie als Verkaufsleitung/-steuerung die Geschicke des Vertriebs. Carsten Neitzel: "Wir freuen uns sehr, mit Ronja Böhlke eine so kompetente Führungskraft aus den eigenen Reihen in der Geschäftsleitung neben Britta Romboy begrüßen zu dürfen. Ronja Böhlke hat in den letzten Jahren maßgeblich zur Umstrukturierung und Neuaufstellung des Bereichs Werbung/Vertrieb beigetragen. Mit ihr haben wir eine Mediaexpertin an der Spitze, mit der wir erfreut in die Zukunft blicken."